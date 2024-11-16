Північна Корея постачає Росії ракетні та артилерійські системи великої дальності, - FT

Пхеньян поставив Росії ракетні та артилерійські системи великої дальності. Деякі з яких були перекинуті до Курської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Видання повідомило, що за останні тижні Північна Корея поставила близько п'ятдесяти 170-мм самохідних гаубиць M1989 вітчизняного виробництва та двадцять оновлених 240-мм реактивних систем залпового вогню, які можуть стріляти як звичайними ракетами, так і керованими.

Нові поставки зброї з Північної Кореї знаменують собою останнє розширення підтримки авторитарною державою триваючого вторгнення Росії в Україну.

Старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир Майкл Кофман сказав, що вони слідують моделі поглиблення північнокорейського втручання, починаючи від відправки великих обсягів боєприпасів, зброї та закінчуючи безпосередньою стороною у цій війні, що може допомогти російським військам повернути Курську область.

Він зазначив, що Північна Корея вже відіграла вирішальну роль у наданні мільйонів артилерійських боєприпасів для російських військових у 2023 році. А цього року вона ще більше поглибила свою участь, відправивши понад 12 000 військовослужбовців.