ua en ru
Сб, 16 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Північна Корея постачає Росії ракетні та артилерійські системи великої дальності, - FT

Північна Корея, Субота 16 листопада 2024 19:14
UA EN RU
Північна Корея постачає Росії ракетні та артилерійські системи великої дальності, - FT Фото: Північна Корея постачає Росії системи великої дальності (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Пхеньян поставив Росії ракетні та артилерійські системи великої дальності. Деякі з яких були перекинуті до Курської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Видання повідомило, що за останні тижні Північна Корея поставила близько п'ятдесяти 170-мм самохідних гаубиць M1989 вітчизняного виробництва та двадцять оновлених 240-мм реактивних систем залпового вогню, які можуть стріляти як звичайними ракетами, так і керованими.

Нові поставки зброї з Північної Кореї знаменують собою останнє розширення підтримки авторитарною державою триваючого вторгнення Росії в Україну.

Старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир Майкл Кофман сказав, що вони слідують моделі поглиблення північнокорейського втручання, починаючи від відправки великих обсягів боєприпасів, зброї та закінчуючи безпосередньою стороною у цій війні, що може допомогти російським військам повернути Курську область.

Він зазначив, що Північна Корея вже відіграла вирішальну роль у наданні мільйонів артилерійських боєприпасів для російських військових у 2023 році. А цього року вона ще більше поглибила свою участь, відправивши понад 12 000 військовослужбовців.

КНДР доєдналася до війни проти України

Північна Корея направила війська на допомогу Росії у війні проти України.

Відомо, що північнокорейські військові пройшли навчання на полігонах на сході РФ. Після чого, частину солдатів КНДР переправили у Курську область.

Нагадаємо, РБК-Україна вже писало, що КНДР передала Росії свої артилерійські системи Koksan.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація КНДР Північна Корея
NEWS
КНДР хоче отримати технології РФ в обмін на участь у війні проти України, - Сибіга
КНДР хоче отримати технології РФ в обмін на участь у війні проти України, - Сибіга
DAILY
Реформа Митниці: чи вдасться Україні вистрибнути з порочного кола корупції на шляху в Європу
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Реформа Митниці: чи вдасться Україні вистрибнути з порочного кола корупції на шляху в Європу