У КНДР Південну Корею наказали вважати "чужою та ворожою" країною

Ці зауваження пролунали наступного дня після того, як національне агентство повідомило, що Національна асамблея Північної Кореї внесла поправки до конституції, назвавши Південну Корею "ворожою державою", відповідно до обіцянки Кім Чен Ина відмовитися від об'єднання двох Корей як національної мети.

Кім також заявив, що характер альянсу Південної Кореї і США, що змінився, і їх різні, більш розвинені військові маневри підкреслюють важливість сильнішого ядерного стримування з боку Північної Кореї.

Що стосується підриву військовими Північної Кореї автомобільних та залізничних шляхів сполучення з Південною Кореєю цього тижня, Кім заявив, що це означає "не тільки фізичне закриття, а й кінець порочних відносин із Сеулом", а також "повне усунення марної поінформованості про співвітчизників і нерозумної ідеї возз'єднання".