КНДР накинулася з погрозами на Південну Корею: підготують "усі засоби нападу"

Північна Корея звинуватила Південну Корею у запусках дронів, які нібито долетіли до її столиці. КНДР пригрозила Сеулу відповісти силою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Міністерство закордонних справ Північної Кореї заявило, що нібито південнокорейські безпілотники були тричі зафіксовані у районі Пхеньяна - 3, 9 та 10 жовтня. КНДР стверджує, що дрони нібито розкидали пропагандистські листівки.

КНДР звинуватила Південну Корею у порушенні "священного" суверенітету та загрозі її безпеці.

Пхеньян стверджує, що підготує "усі засоби нападу" і завдасть удару у відповідь без попередження, якщо південнокорейські безпілотники будуть знову виявлені на її території.

Південна Корея не відреагувала на залякування КНДР.