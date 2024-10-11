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КНДР накинулася з погрозами на Південну Корею: підготують "усі засоби нападу"

Пхеньян, П'ятниця 11 жовтня 2024 15:25
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КНДР накинулася з погрозами на Південну Корею: підготують "усі засоби нападу" Фото: КНДР погрожує Південній Кореї силою (voakorea com)
Автор: Наталія Юрченко

Північна Корея звинуватила Південну Корею у запусках дронів, які нібито долетіли до її столиці. КНДР пригрозила Сеулу відповісти силою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Міністерство закордонних справ Північної Кореї заявило, що нібито південнокорейські безпілотники були тричі зафіксовані у районі Пхеньяна - 3, 9 та 10 жовтня. КНДР стверджує, що дрони нібито розкидали пропагандистські листівки.

КНДР звинуватила Південну Корею у порушенні "священного" суверенітету та загрозі її безпеці.

Пхеньян стверджує, що підготує "усі засоби нападу" і завдасть удару у відповідь без попередження, якщо південнокорейські безпілотники будуть знову виявлені на її території.

Південна Корея не відреагувала на залякування КНДР.

Конфлікт між Південною та Північною Кореєю

Конфлікт між двома країнами триває протягом багатьох років, зокрема і через агресивну політику та риторику КНДР.

Напруженість загострилася в останні місяці, оскільки лідер Північної Кореї Кім Чен Ин посилив випробування зброї та погрози. Південна Корея у відповідь посилила спільні військові навчань з США.

У середу, 9 жовтня, КНДР заявила, що нібито назавжди заблокує свій кордон з Південною Кореєю та побудує оборонні споруди, щоб впоратися з силами Південної Кореї та США.

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КНДР Південна Корея Північна Корея
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