Південна Корея різко відповіла на погрози з боку КНДР
Північна Корея пригрозила "жахливою катастрофою" через нібито політ південнокорейських безпілотників над її столицею. На що Південна Корея різко відповіла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap News Agency.
Нещодавно Північна Корея заявила, що безпілотники Південної Кореї нібито вже тричі за місяць були помічені над Пхеньяном. На що сестра лідера Північної Кореї Кім Йо Чжон почала погрожувати жахливою катастрофою для країни сусіда.
"Цей час встановлено не нами...Момент, коли в небі над нашою столицею знову буде виявлено безпілотник РК, безумовно, призведе до жахливої катастрофи", - заявила Кім Йо Чжон.
На дану заяву відреагувало Міністерство оборони Південної Кореї. В Міноборони наголосили, що зауваження Кім Йо Чжон "відображають лицемірну поведінку" Північної Кореї, яка нібито продовжує провокації.
"Ми чітко попереджаємо, що якщо Північна Корея завдасть шкоди безпеці нашого народу, цей день буде кінцем північнокорейського режиму", - додали в Міноборони Південної Кореї.
Однак того ж дня Північна Корея заявила, що знову перекинула наповнені сміттям повітряні кульки через кордон до Південної Кореї як протидію.
Конфлікт між Південною та Північною Кореєю
Нагадаємо, що конфлікт між країнами триває протягом багатьох років, зокрема і через агресивну політику та риторику КНДР.
Однак напруженість загострилася в останні місяці, адже лідер Північної Кореї Кім Чен Ин посилив випробування зброї та погрози. Південна Корея у відповідь посилила спільні військові навчань з США.
У середу, 9 жовтня, КНДР заявила, що нібито назавжди заблокує свій кордон з Південною Кореєю та побудує оборонні споруди, щоб впоратися з силами Південної Кореї та США.
А вже 11 жовтня Міністерство закордонних справ Північної Кореї заявило, що нібито південнокорейські безпілотники були тричі зафіксовані у районі Пхеньяна - 3, 9 та 10 жовтня. КНДР стверджує, що дрони нібито розкидали пропагандистські листівки.
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