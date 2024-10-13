Південна Корея різко відповіла на погрози з боку КНДР

Нещодавно Північна Корея заявила, що безпілотники Південної Кореї нібито вже тричі за місяць були помічені над Пхеньяном. На що сестра лідера Північної Кореї Кім Йо Чжон почала погрожувати жахливою катастрофою для країни сусіда.

"Цей час встановлено не нами...Момент, коли в небі над нашою столицею знову буде виявлено безпілотник РК, безумовно, призведе до жахливої ​​катастрофи", - заявила Кім Йо Чжон .

На дану заяву відреагувало Міністерство оборони Південної Кореї. В Міноборони наголосили, що зауваження Кім Йо Чжон "відображають лицемірну поведінку" Північної Кореї, яка нібито продовжує провокації.

"Ми чітко попереджаємо, що якщо Північна Корея завдасть шкоди безпеці нашого народу, цей день буде кінцем північнокорейського режиму", - додали в Міноборони Південної Кореї.