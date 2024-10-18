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В КНДР Южную Корею приказали считать "чужой и враждебной" страной

Фото: лидер КНДР Ким Чен Ын (kremlin.ru)
Автор: Вадим Ребрина

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что Южная Корея является "чужой и враждебной" страной, сообщили в пятницу государственные СМИ КНДР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Эти замечания прозвучали на следующий день после того, как национальное агентство сообщило, что Национальная ассамблея Северной Кореи внесла поправки в конституцию, назвав Южную Корею "враждебным государством", в соответствии с обещанием Ким Чен Ына отказаться от объединения двух Корей в качестве национальной цели.

Ким также заявил, что изменившийся характер альянса Южной Кореи и США и их различные, более развитые военные маневры подчеркивают важность более сильного ядерного сдерживания со стороны Северной Кореи.

Что касается подрыва военными Северной Кореи автомобильных и железнодорожных путей сообщения с Южной Кореей на этой неделе, Ким заявил, что это означает "не только физическое закрытие, но и конец порочных отношений с Сеулом", а также "полное устранение бесполезной осведомленности о соотечественниках и неразумной идеи воссоединения".

Конфликт между Кореями

Разногласия между КНДР и Южной Кореей обострились на прошлой неделе. Пхеньян обвинил Южную Корею в запусках дронов, которые достигли столицы КНДР. Северная Корея пообещала ответ и заявила, что подготовит "все средства нападения".

В воскресенье Северная Корея приказала артиллерийским подразделениям вблизи границы с Южной Кореей быть готовыми к ведению огня. Таким образом, страна реагирует на возможное проникновение в Пхеньян южнокорейских беспилотников.

Сеул в свою очередь жестко отреагировали на угрозы КНДР и пригрозил решительным ответом.

Конфликт между Северной Кореей и Южной Кореей обострился после инцидента с дронами. Но признаков подготовки к масштабной войне нет, считает глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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КНДРКим Чен Ын