ua en ru
Пн, 14 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чи можуть погрози КНДР викликати масштабну війну з Південною Кореєю: оцінка експерта

Понеділок 14 жовтня 2024 19:33
UA EN RU
Чи можуть погрози КНДР викликати масштабну війну з Південною Кореєю: оцінка експерта Фото: Кім Чен Ин, північнокорейський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Данило Крамаренко
Експерт: Володимир Фесенко

Конфлікт між Північною Кореєю та Південною Кореєю загострився після інциденту з дронами. Але ознак підготовки до масштабної війни немає.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Він зазначив, що якби були ризики збройного конфлікту між КНДР та Південною Кореєю, то в ЗМІ з'являлася б інформація про більшу концентрацію військ та техніки біля демілітаризованої зони.

За словами Фесенка, загрози масштабної війни немає. І поки що "максимум" Пхеньяну - це обстріли прикордонних районів.

"Думаю, війна не потрібна Росії. Вони хочуть, щоб Північ допомагала їм, а не воювала з Півднем. Тим більше, що це може призвести до загострення відносин з Південною Кореєю, а росіяни не хочуть спалювати всі мости з цією країною. Ну і Китаю війна не потрібна, думаю, він стримуватиме КНДР і до якогось масштабного військового конфлікту справа не дійде", - уточнив політолог.

Конфлікт КНДР та Південної Кореї

Нагадаємо, минулого тижня Північна Корея звинуватила Південну Корею у розповсюдженні листівок із "наклепом". Їх на території КНДР буцімто розкидали безпілотники.

Пхеньян стверджував, що такий інцидент може спричинити збройний конфлікт між країнами. Також північнокорейська влада погрожувала підірвати дороги, які ведуть до Південної Кореї.

Більш детально про скандал - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Південна Корея Північна Корея
NEWS
РФ вперше за 48 діб не запускала по Україні "Шахеди". Експерт назвав причину паузи
РФ вперше за 48 діб не запускала по Україні "Шахеди". Експерт назвав причину паузи
DAILY
"Медики – ласа ціль для ворога". Як екіпаж медеваку 68 ОЄБр рятує життя під Покровськом
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Медики – ласа ціль для ворога". Як екіпаж медеваку 68 ОЄБр рятує життя під Покровськом