Чи можуть погрози КНДР викликати масштабну війну з Південною Кореєю: оцінка експерта

Конфлікт між Північною Кореєю та Південною Кореєю загострився після інциденту з дронами. Але ознак підготовки до масштабної війни немає.

Він зазначив, що якби були ризики збройного конфлікту між КНДР та Південною Кореєю, то в ЗМІ з'являлася б інформація про більшу концентрацію військ та техніки біля демілітаризованої зони.

За словами Фесенка, загрози масштабної війни немає. І поки що "максимум" Пхеньяну - це обстріли прикордонних районів.

"Думаю, війна не потрібна Росії. Вони хочуть, щоб Північ допомагала їм, а не воювала з Півднем. Тим більше, що це може призвести до загострення відносин з Південною Кореєю, а росіяни не хочуть спалювати всі мости з цією країною. Ну і Китаю війна не потрібна, думаю, він стримуватиме КНДР і до якогось масштабного військового конфлікту справа не дійде", - уточнив політолог.