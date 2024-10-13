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КНДР перевела в боєготовність артилерію на кордоні з Південною Кореєю

Неділя 13 жовтня 2024 22:33
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КНДР перевела в боєготовність артилерію на кордоні з Південною Кореєю Фото: Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин (kremlin.ru)
Автор: Едуард Ткач

У неділю Північна Корея наказала артилерійським підрозділам поблизу кордону з Південною Кореєю бути готовими до ведення вогню. Таким чином, країна реагує на можливе проникнення до Пхеньяну південнокорейських безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

За даними агентства, днем раніше Генштаб Народної армії (КНДР) віддав попередній оперативний наказ артилерійським підрозділам поблизу кордону та частинам, що виконують важливі вогневі завдання, бути у повній бойовій готовності.

"Вісім артилерійських бригад, повністю озброєних відповідно до розстановки сил і засобів у воєнний час, мають бути переведені в стан бойової готовності до 20:00 13-го числа, а також мають бути завершені різні проекти щодо забезпечення оперативної безпеки", - йшлося у наказі.

Також генштаб наказав підрозділам кожного рівня підготувати ретельні контрзаходи, припускаючи ситуацію, коли південнокорейський безпілотник знову перетне кордон і завдасть удару по об'єкту.

Раніше Північна Корея заявляла, що цього місяця Південна Корея тричі запускала безпілотників у бік Пхеньяну. Зокрема, у п'ятницю в МЗС КНДР повідомили, що південнокорейські безпілотники, які перевозили листівки, були помічені вночі над Пхеньяном 3 жовтня, а також у середу і четвер цього тижня. Крім того, у міністерстві пригрозили застосувати силу, якщо подібні польоти повторяться.

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