КНДР перебросила 10 тысяч военных к границе с Украиной, - разведка Южной Кореи

На границе России с Украиной сейчас находятся около 10 тысяч северокорейских военных, которые выполняют охранные функции.

Об этом заявила разведка Южной Кореи, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Chosun Daily.

По данным разведки, из 10 тысяч - более тысячи северокорейских инженеров привлечены к работам по разминированию в приграничных районах.

Кроме того, Пхеньян направил еще около 5 тысяч своих граждан, которые с сентября прибывают в Россию. Их планируют использовать для восстановления инфраструктуры на оккупированных территориях.

"В частности, героизируя войска, отправленные в Россию, он (Ким Чен Ын) выделяет собственную отправку в Россию как значительное достижение и, кажется, намерен сфабриковать новый миф о победе после 1950-х годов по возвращению Курска... Мы также обнаружили признаки создания двух музеев победы в Пхеньяне", - говорится в отчете разведки.