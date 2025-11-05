ua en ru
КНДР перебросила 10 тысяч военных к границе с Украиной, - разведка Южной Кореи

Россия, Среда 05 ноября 2025 15:25
КНДР перебросила 10 тысяч военных к границе с Украиной, - разведка Южной Кореи Иллюстративное фото: КНДР перебросила 10 тысяч военных к границе с Украиной (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

На границе России с Украиной сейчас находятся около 10 тысяч северокорейских военных, которые выполняют охранные функции.

Об этом заявила разведка Южной Кореи, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Chosun Daily.

По данным разведки, из 10 тысяч - более тысячи северокорейских инженеров привлечены к работам по разминированию в приграничных районах.

Кроме того, Пхеньян направил еще около 5 тысяч своих граждан, которые с сентября прибывают в Россию. Их планируют использовать для восстановления инфраструктуры на оккупированных территориях.

"В частности, героизируя войска, отправленные в Россию, он (Ким Чен Ын) выделяет собственную отправку в Россию как значительное достижение и, кажется, намерен сфабриковать новый миф о победе после 1950-х годов по возвращению Курска... Мы также обнаружили признаки создания двух музеев победы в Пхеньяне", - говорится в отчете разведки.

Сотрудничество России и КНДР сотрудничество

Напомним, в июне 2024 года российский диктатор Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали в Пхеньяне договор о "стратегическом партнерстве". Документ предусматривает оказание взаимопомощи в случае "агрессии" против одной из двух стран.

После этого стало известно, что КНДР направляет своих военных в Россию для прохождения там военной подготовки.

В апреле 2025 года страна-террорист признала, что северокорейские военные воюют против Украины. Это произошло после того, как украинские военные взяли в плен нескольких военных в Курской области.

Кроме этого, КНДР помогает России с оружием и ракетами.

Также ранее сообщалось, что Северная Корея рассматривает возможность направления рабочей силы на российское производство ударных дронов "Шахед". Планирует отправить 25 тысяч работников.

