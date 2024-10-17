КНДР офіційно визнала Південну Корею "ворожою державою"

Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК) зазначило, що у вівторок, 15 жовтня, військові підірвали ділянки автомобільного і залізничного сполучення з Республікою Корея. Ці дії названо законними і спрямованими проти ворожої держави, як визначено Конституцією КНДР.

Зазначається, що шістдесятиметрові ділянки автомобільних доріг і залізниць з боку кордону Півночі, які були прокладені в якості переходів, тепер повністю заблоковані в рамках "поетапного повного відокремлення її території" від Півдня.

"Це неминучий і законний захід, вжитий відповідно до вимог Конституції КНДР, яка чітко визначає РК (Республіку Корея. - ред.) як ворожу державу", - повідомило агентство.

Телеканал ЦТАК процитував представника Міністерства оборони, який заявив, що країна зробить подальші кроки для "постійного зміцнення закритого південного кордону", але не згадав про будь-які інші зміни до Конституції, раніше затверджені лідером Кім Чен Ином.

У січні цього року Кім закликав внести поправки до Конституції, щоб викреслити об'єднання як мету у відносинах з Півднем. Лідер звинуватив Сеул у змові зі США з метою краху його комуністичного режиму та чіткого визначення його території.

Минулого тижня Верховна народна асамблея Північної Кореї провела дводенне засідання, на якому, як очікувалося, внесла зміни до Конституції, офіційно визначивши Південну Корею окремою країною і головним ворогом.

Південна Корея заявила, що її політика полягає в тому, щоб продовжувати проводити національне об'єднання. Однак Сеул готовий відповісти силою у разі збройної агресії з боку Півночі.