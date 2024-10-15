У Байдена відреагували на можливу участь солдатів КНДР у війні проти України

США стурбовані інформацією про відправлення північнокорейських солдатів до Росії для участі у війні проти України. Але водночас такий крок вказує на відчай Москви.

Про це заявив представник Ради національної безпеки Білого дому Шон Саветт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Такий крок також вказує на новий рівень відчаю Росії, яка продовжує зазнавати значних втрат на полі бою у своїй жорстокій війні проти України", - додав він.

За словами Саветта, якщо дані про пряму участь північнокорейських військ у війні проти України підтвердяться, це свідчить про значне розширення відносин між Північною Кореєю та Росією у сфері оборони.

КНДР могла відправити солдатів

Нагадаємо, ще 13 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що союз між Росією та Північною Кореєю посилюється. І тепер мова не лише про передачу зброї, а й про "передачу людей з Північної Кореї у військові сили окупанта".

Також учора, 14 жовтня, за словами глави української держави, йому на Ставці доповідали Головне управління розвідки Міноборони України та Служба зовнішньої розвідки. Зокрема, було порушено питання "фактично включення КНДР у війну".

Як припустив у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна військовий експерт Олексій Гетьман, Північна Корея може відправити для війни в Україні від 10 до 100 тисяч солдатів.

Варто зауважити, що ще 5 жовтня джерела РБК-Україна повідомили, що під час удару українських захисників у районі Донецька разом із окупантами було ліквідовано північнокорейських офіцерів. Але, як уточнювали співрозмовники видання, солдати КНДР прибули туди для "обміну досвідом", а не для участі у війні.

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