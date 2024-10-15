В армії Росії формують "особливий бурятський батальйон" з військових КНДР, - джерела
В російській окупаційні армії на базі 11 окремої десантно-штурмової бригади формується "особливий бурятський батальйон". Він укомплектований військовими Північної Кореї.
Про це РБК-Україна повідомили джерела в Силах оборони.
Як розповіли співрозмовники, орієнтовна кількість особового складу цього батальйону налічує до трьох тисяч людей. Наразі в ньому відбувається процес забезпечення військових стрілецьким озброєнням та боєприпасами.
Джерела припускають, що імовірно цей батальйон ворог залучить до виконання бойових завдань поблизу Суджі та Курська.
Участь військових КНДР у війні проти України
Нагадаємо, що Північна Корея є лідером серед підтримки РФ у війні проти України. Вона постачає окупаційним військам ракети, а також мільйони артилерійських снарядів. Втім, нещодавно стало відомо і про залучання північнокорейських військ до російсько-української війни.
Так, видання Washington Post написало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять підготовку на російській території перед відправкою на фронт в Україну, що може статися до кінця 2024 року.
Додамо, що за даними джерел РБК-Україна, на початку жовтня цього року внаслідок ракетного удару поблизу окупованого Донецька були ліквідовані 6 офіцерів із Північної Кореї.
Вчора на інформацію про підготовку Росією кількох тисяч військовослужбовців з КНДР для ймовірного перекидання на війну в Україну відреагував президент Володимир Зеленський. Він сказав, що це вже "фактичне включення КНДР у війну проти України".
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