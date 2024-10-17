КНДР официально признала Южную Корею "враждебным государством"

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) отметило, что во вторник, 15 октября, военные взорвали участки автомобильного и железнодорожного сообщения с Республикой Корея. Эти действия названы законными и направленными против враждебного государства, как определено Конституцией КНДР.

Отмечается, что шестидесятиметровые участки автомобильных дорог и железных дорог со стороны границы Севера, которые были проложены в качестве переходов, теперь полностью заблокированы в рамках "поэтапного полного отделения ее территории" от Юга.

"Это неизбежная и законная мера, принятая в соответствии с требованиями Конституции КНДР, которая четко определяет РК (Республику Корея. - ред.) как враждебное государство", - сообщило агентство.

Телеканал ЦТАК процитировал представителя Министерства обороны, который заявил, что страна предпримет дальнейшие шаги для "постоянного укрепления закрытой южной границы", но не упомянул о каких-либо других изменениях в Конституцию, ранее утвержденных лидером Ким Чен Ыном.

В январе этого года Ким призвал внести поправки в Конституцию, чтобы вычеркнуть объединение как цель в отношениях с Югом. Лидер обвинил Сеул в сговоре с США с целью краха его коммунистического режима и четкого определения его территории.

На прошлой неделе Верховная народная ассамблея Северной Кореи провела двухдневное заседание, на котором, как ожидалось, внесла изменения в Конституцию, официально определив Южную Корею отдельной страной и главным врагом.

Южная Корея заявила, что ее политика заключается в том, чтобы продолжать проводить национальное объединение. Но Сеул готов ответить силой в случае военной агрессии со стороны Севера.