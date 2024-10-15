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Північна Корея підірвала свої ділянки міжкорейських доріг

Вівторок 15 жовтня 2024 07:45
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Північна Корея підірвала свої ділянки міжкорейських доріг Фото: лідер КНДР Кім Чен Ин (kremlin.ru)
Автор: Вадим Ребрина

Північна Корея підірвала на своєму боці міжкорейські дороги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, яку цитує Reuters.

У Сеулі знали про плани КНДР і заявляли, що Південна Корея не піддасться на провокацію і дасть "рішучу відповідь".

Конфлікт між Кореями

Розбіжності між КНДР та Південною Кореєю загострилися минулого тижня. Пхеньян звинуватив Південну Корею у запусках дронів, які досягли столиці КНДР. Північна Корея пообіцяла відповідь і заявила, що підготує "всі засоби нападу".

У неділю Північна Корея наказала артилерійським підрозділам поблизу кордону з Південною Кореєю бути готовими до ведення вогню. Таким чином, країна реагує на можливе проникнення до Пхеньяну південнокорейських безпілотників.

Сеул, у свою чергу, жорстко відреагували на погрози КНДР і пригрозив рішучою відповіддю.

Конфлікт між Північною Кореєю та Південною Кореєю загострився після інциденту з дронами. Але ознак підготовки до масштабної війни немає, вважає голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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