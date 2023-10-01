В КНДР образились на засудження відносин з Росією, повторили кремлівську тезу щодо війни

Заступник міністра закордонних справ КНДР Ім Чон Іль заявив, що його країна й Росія нібито мають традиційні відносини дружби, а також співпраці. Зокрема США, на його думку, намагаються створити у світової громадськості хибне враження про те, що відносини Пхеньяна й Москви загрожують глобальному миру.

Також засутпник голови МЗС переконаний у тому, що саме США й Захід нібито підштовхнули відносини між його країною та Росією "до вершини розвитку".

"Відносини КНДР і Росії виходять на новий високий етап… та служать могутньою фортецею і стратегічним опорним пунктом для збереження миру та стримування військових загроз і втручання імперіалістів", - йдеться в заяві посадовця.

Ім Чон Іль, повторюючи тези російської пропаганди, додав, що загрозу міжнародному порядку й глобальному миру несуть США через створення альянсів по всьому світу, а НАТО є "організатором української кризи".

Співпраця Росії та Північної Кореї

13 вересня диктатор Кім Чен Ин і його колега Володимир Путін зустрілись для обговорення посилення військової співпраці. Також перший зустрівся з міністром оборони терористичної країни Сергієм Шойгу.

Як писали західні ЗМІ, КНДР й Росія могли обговорити питання передачі російським терористам артилерійських боєприпасів. Водночас Economist стверджує про те, що Пхеньян вже більше частини року поставляє Москві артилерійські боєприпаси та ракети типу "Катюша".