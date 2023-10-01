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В КНДР обиделись на осуждение отношений с Россией, повторили кремлевский тезис о войне

Фото: диктатор Ким Чен Ын и Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Северная Корея обиделась на осуждение Соединенными Штатами Америки укрепления ее отношений со страной-террористом Россией. Назвала США "угрозой мировому миру", а НАТО "организатором украинского кризиса".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap .

Заместитель министра иностранных дел КНДР Им Чон Иль заявил, что его страна и Россия якобы имеют традиционные отношения дружбы, а также сотрудничества. В частности США, по его мнению, пытаются создать у мировой общественности ложное впечатление о том, что отношения Пхеньяна и Москвы угрожают глобальному миру. 

Также замглавы МИД убежден в том, что именно США и Запад якобы подтолкнули отношения между его страной и Россией "к вершине развития". 

"Отношения КНДР и России выходят на новый высокий этап... и служат мощной крепостью и стратегическим опорным пунктом для сохранения мира и сдерживания военных угроз и вмешательства империалистов", - говорится в заявлении чиновника. 

Им Чон Иль, повторяя тезисы российской пропаганды, добавил, что угрозу международному порядку и глобальному миру несут США через создание альянсов по всему миру, а НАТО является "организатором украинского кризиса".

Сотрудничество России и Северной Кореи

13 сентября диктатор Ким Чен Ын и его коллега Владимир Путин встретились для обсуждения усиления военного сотрудничества. Также первый встретился с министром обороны террористической страны Сергеем Шойгом.

Как писали западные СМИ, КНДР и Россия могли обсудить вопросы передачи российским террористам артиллерийских боеприпасов. В то же время, Economist утверждает о том, что Пхеньян уже больше части года поставляет Москве артиллерийские боеприпасы и ракеты типа "Катюша".

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