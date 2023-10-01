В КНДР обиделись на осуждение отношений с Россией, повторили кремлевский тезис о войне

Заместитель министра иностранных дел КНДР Им Чон Иль заявил, что его страна и Россия якобы имеют традиционные отношения дружбы, а также сотрудничества. В частности США, по его мнению, пытаются создать у мировой общественности ложное впечатление о том, что отношения Пхеньяна и Москвы угрожают глобальному миру.

Также замглавы МИД убежден в том, что именно США и Запад якобы подтолкнули отношения между его страной и Россией "к вершине развития".

"Отношения КНДР и России выходят на новый высокий этап... и служат мощной крепостью и стратегическим опорным пунктом для сохранения мира и сдерживания военных угроз и вмешательства империалистов", - говорится в заявлении чиновника.

Им Чон Иль, повторяя тезисы российской пропаганды, добавил, что угрозу международному порядку и глобальному миру несут США через создание альянсов по всему миру, а НАТО является "организатором украинского кризиса".

Сотрудничество России и Северной Кореи

13 сентября диктатор Ким Чен Ын и его коллега Владимир Путин встретились для обсуждения усиления военного сотрудничества. Также первый встретился с министром обороны террористической страны Сергеем Шойгом.

Как писали западные СМИ, КНДР и Россия могли обсудить вопросы передачи российским террористам артиллерийских боеприпасов. В то же время, Economist утверждает о том, что Пхеньян уже больше части года поставляет Москве артиллерийские боеприпасы и ракеты типа "Катюша".