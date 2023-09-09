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КНДР готова укласти з РФ угоду про постачання зброї, - Financial Times

Субота 09 вересня 2023 05:18
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КНДР готова укласти з РФ угоду про постачання зброї, - Financial Times Фото: лідер КНДР Кім Чен Ин і російський диктатор Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Лідер КНДР Кім Чен Ин готовий до укладення угоди з російським диктатором Володимиром Путіним щодо постачання зброї в РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Видання пише, що наразі незрозуміло, що саме передбачатиме угода. Пхеньян може запропонувати боєприпаси, РСЗВ та балістичні ракети малої дальності.

Росія ж може надати КНДР зерно, нафту та військові технології. Не виключається, що Північна Корея завдяки їм зможе посилити свої загрози сусіднім країнам - Південній Кореї та Японії.

"Співпраця між Росією та Північною Кореєю може вийти за межі угод зі звичайними озброєннями та продовольчої/енергетичної допомоги, можливо, до передових технологій для супутників, атомних підводних човнів і балістичних ракет", - наводить видання думку експертів.

Снаряди КНДР для Росії

Нагадаємо, останнім часом американські офіційні особи почали неодноразово заявляти про те, що Росія веде переговори щодо постачання зброї з Північної Кореї. New York Times писали, що цього місяця Кім Чен Ин планує зустрітися з Путіним і обговорити військову співпрацю.

В США заявили, що уважно стежать за підготовкою такої співпраці та пригрозили сторонам ще більшою кількістю санкцій.

Більш детально про те, як Росія намагається знайти союз з КНДР, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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