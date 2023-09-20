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КНДР передає РФ артилерійські снаряди і ракети типу "Катюша", - Economist

Середа 20 вересня 2023 19:39
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КНДР передає РФ артилерійські снаряди і ракети типу "Катюша", - Economist Фото: Кім Чен Ин і Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Північна Корея більшу частину року поставляє в Росію 152-мм снаряди і ракети типу "Катюша".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Economist.

Зазначається, що Північна Корея могла б надати РФ широкий спектр товарів. Крім безпілотників і ракет, таких як KN-23, яка є майже точною копією російської балістичної ракети "Іскандер", вона може запропонувати самохідні гаубиці та реактивні системи залпового вогню.

Видання, посилаючись на інформацію американської розвідки, повідомляє про регулярні поставки у РФ 152-мм снарядів і ракет типу "Катюша".

"Росія купує зброю у КНДР та Ірану, тому що обидва режими вже настільки сильно постраждали від міжнародних санкцій, що їм нема чого втрачати, але вони можуть багато виграти, ведучи справи з російським диктатором Володимиром Путіним", - йдеться у матеріалі.

"Катюша"

Неофіційна назва безствольних систем польової реактивної артилерії польової реактивної артилерії, що з'явилася під час Другої світової війни 1941-1945 років.

Співпраця між Росією та Північною Кореєю

Нагадаємо, що 13 вересня відбулася зустріч між диктаторами КНДР та Росії – Кім Чен Ыном та Володимиром Путіним. Вони відвідали космодром "Східний", найсучасніший космодром Росії в Амурській області.

Також північнокорейський диктатор зустрівся із міністром оборони РФ Сергієм Шойгу 17 вересня. Вони говорили про посилення воєнного співробітництва між країнами. Західні ЗМІ неодноразово повідомляли, що під час зустрічі сторони можуть домовитися про передачу РФ артилерійських боєприпасів.

Раніше в Південній Кореї заявили, що Сеулу давно відомо про те, що Росія використовувала у війні проти України зброю, надану Північною Кореєю.

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