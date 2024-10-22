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КНДР може відправити пілотів для керування літаками РФ у війні проти України, - Newsweek

Вівторок 22 жовтня 2024 17:28
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КНДР може відправити пілотів для керування літаками РФ у війні проти України, - Newsweek Фото: Кім Чен Ин, лідер КНДР (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Північна Корея могла відправити до Росії пілотів-винищувачів, які можуть літати на російських військових літаках. Вони можуть взяти участь у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsweek.

Як пише видання, КНДР відправила до Росії не лише сухопутні війська. Ймовірно, минулого місяця Північна Корея відправила пілотів-винищувачів до Владивостока.

Їх було відправлено не задовго до того, як з'явилась інформація щодо розгортання сухопутних військ КНДР 8 жовтня.

За даними Newsweek, така передислокація пілотів може бути пов'язаною з тренуваннями на російських бойових літаках, що постачаються до Північної Кореї. Але не виключено, що Росія, у якої наразі є нестача пілотів, звернулася за допомогою до Північної Кореї.

Якщо це дійсно так, то Росія стане першим місцем дислокації бойових пілотів Північної Кореї за кордоном з часів війни у В'єтнамі. Вони також діяли в Сирії та Єгипті під час війни Судного дня 1973 року.

Участь військових КНДР у війні в Україні на боці РФ

На початку жовтня у ЗМІ з'явилась інформація про те, що КНДР може відправити свої регулярні війська в Україну на підтримку російських окупантів.

А вже днями стало відомо, що Північна Корея перекинула до Росії свій спецпідрозділ ССО, який є одним із найтаємніших у світі.

За словами голови ГУР Кирила Буданова, військові КНДР почнуть воювати проти України у листопаді.

Водночас Південна Корея пообіцяла вжити "поетапних заходів" проти Північної Кореї та Росії у зв'язку з їх поглибленим військовим співробітництвом. Зокрема, мова про постачання Україні наступальних та оборонних озброєнь.

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