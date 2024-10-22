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Південна Корея обговорює відправку в Україну наступальних озброєнь через солдатів КНДР

Корея, Вівторок 22 жовтня 2024 10:31
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Південна Корея обговорює відправку в Україну наступальних озброєнь через солдатів КНДР Фото: Південна Корея може поставити Україні наступальні озброєння (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Південна Корея пообіцяла вжити "поетапних заходів" проти Північної Кореї та Росії у зв'язку з їх поглибленим військовим співробітництвом. Обговорюється відправка в Україну наступальних та оборонних озброєнь.

Про це заявив заступник радника з національної безпеки Кім Те Хе, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Він зробив цю заяву під час брифінгу після зустрічі, організованої радником із національної безпеки Шин Вон Сіком з приводу відправлення північнокорейських військ на Росію.

Президентська Рада національної безпеки скликала засідання для оцінки ситуації після того, як Національна розвідувальна служба повідомила, що Північна Корея вирішила направити близько 12 000 військовослужбовців для надання допомоги Росії, близько 1500 солдатів вже розгорнуті на Далекому Сході Росії.

Рада національної безпеки заявила, що цей розвиток подій становить "значну загрозу безпеці" як для Південної Кореї, так і для міжнародного співтовариства і є порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН, що забороняють військову співпрацю з Північною Кореєю.

"Якщо незаконне військове співробітництво між Північною Кореєю і Росією продовжиться, (Південна Корея) не стоятиме осторонь, а відреагує рішуче у співпраці з міжнародною спільнотою", - заявив Кім, попередивши про "поетапні заходи" у відповідь на рівень їхніх військових зв'язків.

Високопоставлений представник президента повідомив журналістам, що серед можливих сценаріїв – відправлення наступальних та оборонних озброєнь.

У червні Південна Корея вказала на можливість постачання зброї в Україну після того, як Кім Чен Ин та Володимир Путін підписали пакт про взаємну оборону. Однак Сеул досі дотримується своєї позиції надання Україні нелетальної гуманітарної допомоги.

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