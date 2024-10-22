КНДР может отправить пилотов для управления самолетами РФ в войне против Украины, - Newsweek

Северная Корея могла выслать в Россию пилотов-истребителей, которые могут летать на русских военных самолетах. Они могут принять участие в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek.

Как пишет издание, КНДР отправила в Россию не только сухопутные войска. Вероятно, в прошлом месяце Северная Корея отправила пилотов-истребителей во Владивосток.

Они были отправлены не задолго до того, как появилась информация о развертывании сухопутных войск КНДР 8 октября.

По данным Newsweek, такая передислокация пилотов может быть связана с тренировками на российских боевых самолетах, поставляемых в Северную Корею. Но не исключено, что Россия, у которой есть недостаток пилотов, обратилась за помощью к Северной Корее.

Если это действительно так, Россия станет первым местом дислокации боевых пилотов Северной Кореи за рубежом со времен войны во Вьетнаме. Они также действовали в Сирии и Египте во время войны Судного дня 1973 года.