КНДР може отримати від РФ ядерні технології в обмін на солдатів, - представник Сеула в ООН

Росія може “розплатитися” із Північною Кореєю за участь її військових у війні проти України ядерними збройними технологіями.

Про це заявив у Раді Безпеки ООН постійний представник Південної Кореї Джонкук Хванг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

“За участь своїх підрозділів Північна Корея очікуватиме щедрої плати від Москви. Може йтися як про фінансове, так і про військове сприяння. Це можуть бути також і технології, повʼязані із ядерною зброєю”, - сказав Хванг.

Він припустив, що Пхеньян вже незабаром стане “активним учасником” війни Росії проти України.

Посол Південної Кореї закликав Росію негайно вивести усі свої війська з України й нагадав, що тривалий мир в Україні можливий лише відповідно до Статуту ООН й міжнародного права.