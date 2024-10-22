КНДР может получить от РФ ядерные технологии в обмен на солдат, - представитель Сеула в ООН

Россия может "расплатиться" с Северной Кореей за участие ее солдат в войне против Украины военными ядерными технологиями.

Об этом заявил в Совете Безопасности ООН постоянный представитель Южной Кореи Джонкук Хванг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

“За участие своих подразделений Северная Корея будет ждать щедрой платы от Москвы. Речь может идти как о финансовом, так и о военном содействии. Это могут быть также технологии, связанные с ядерным оружием”, - сказал Хванг.

Он предположил, что Пхеньян уже в скором времени станет активным участником войны России против Украины.

Посол Южной Кореи призвал Россию немедленно вывести все свои войска из Украины и напомнил, что продолжительный мир в Украине возможен только в соответствии с Уставом ООН и международным правом.