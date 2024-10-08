КНДР може направити своїх солдатів на війну проти України, - Міноборони Південної Кореї

Під час звернення до законодавців на парламентських слуханнях, міністр нагадав про те, що Росія та КНДР підписали взаємний договір, що подібний до військового союзу.

"Оскільки Росія і Північна Корея підписали взаємний договір, подібний до військового союзу, можливість такого розгортання (відправки військ до України, - ред.) є дуже ймовірною", - заявив міністр.

Зокрема він додав, що нещодавнє повідомлення про загиблих військових КНДР на тимчасово окупованих територіях України також, ймовірно, "є правдивою".

В Україні вже є військові КНДР

Коментуючи заяву міністра оборони, голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко додав, що КНДР вже відправила до України обмежену кількість своїх військових, переважно інженерів, які здійснюють нагляд за якістю і використанням пхеньянської зброї російськими терористами.

"Деякі вже загинули. Самі ж боєприпаси і балістичні ракети KN23 переважно низької якості, про що ці військові рапортують Кіму", - додав Коваленко.

Що передувало

20 червня стало відомо, що під час візиту до Північної Кореї диктатор Росії Володимир Путін і лідер КНДР Кім Чен Ин підписали угоду про всебічне стратегічне партнерство. Цей договір передбачає "негайну" взаємну допомогу у разі агресії проти однієї з країн.

Крім того, Путін у червні намагався переконати Кім Чен Ина відкрити "дипломатичні місії" в тимчасово окупованих Донецьку та Луганську.

Водночас у Пентагоні відреагували на можливість відправки північнокорейських солдатів до України для підтримки російських окупантів. У Міноборони Сполучених Штатів Америки (США) зауважили, що в такому випадку північнокорейські військові можуть стати "гарматним м'ясом".

Військовий експерт Павло Нарожний в коментарі для РБК-Україна висловив думку, що відправка військ у допомогу окупантам може мати дуже негативні наслідки для Північної Кореї.