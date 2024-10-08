КНДР может направить своих солдат на войну против Украины, - Минобороны Южной Кореи

Во время обращения к законодателям на парламентских слушаниях, министр напомнил о том, что Россия и КНДР подписали взаимный договор, подобный военному союзу.

"Поскольку Россия и Северная Корея подписали взаимный договор, подобный военному союзу, возможность такого развертывания (отправки войск в Украину, - ред.) является очень вероятной", - заявил министр.

В частности, он добавил, что недавнее сообщение о погибших военных КНДР на временно оккупированных территориях Украины также, вероятно, "правдиво".

В Украине уже есть военные КНДР

Комментируя заявление министра обороны, глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко добавил, что КНДР уже отправила в Украину ограниченное количество своих военных, преимущественно инженеров, которые осуществляют надзор за качеством и использованием пхеньянского оружия российскими террористами.

"Некоторые уже погибли. Сами же боеприпасы и баллистические ракеты KN23 преимущественно низкого качества, о чем эти военные рапортуют Киму", - добавил Коваленко.

Что предшествовало

20 июня стало известно, что во время визита в Северную Корею диктатор России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ин подписали соглашение о всестороннем стратегическом партнерстве. Настоящий договор предусматривает "немедленную" взаимную помощь в случае агрессии против одной из стран.

Кроме того, Путин в июне пытался убедить Ким Чен Ина открыть "дипломатические миссии" во временно оккупированных Донецке и Луганске.

В Пентагоне отреагировали на возможность отправки северокорейских солдат в Украину для поддержки российских оккупантов. В Минобороны Соединенных Штатов Америки (США) отметили, что в таком случае северокорейские военные могут стать "пушечным мясом".

Военный эксперт Павел Нарожный в комментарии для РБК-Украина выразил мнение, что отправка войск в помощь оккупантам может иметь очень негативные последствия для Северной Кореи.