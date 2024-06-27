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Експерт про можливу відправку військ КНДР в Україну: закінчиться сумно для Пхеньяна

Четвер 27 червня 2024 17:53
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Експерт про можливу відправку військ КНДР в Україну: закінчиться сумно для Пхеньяна Ілюстративне фото: КНДР навряд чи відправить військових до України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Марія Кучерявець
Експерт: Павло Нарожний

Рішення відправити війська в Україну для допомоги російським окупантам може закінчитись дуже сумно для Північної Кореї.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив військовий експерт Павло Нарожний.

За його словами, якщо росіяни залучать до бойових дій в Україні північних корейців, то приховати це буде неможливо. Ймовірно, хтось із громадян КНДР потрапить у полон чи на відео в мережі.

Нарожний також прокоментував інформацію у ЗМІ про можливе відправлення на тимчасово окуповані території України будівельні та інженерні сили КНДР.

За його словами, якщо українські сили в теорії вдарять по залізничних шляхах і зачеплять громадян Північної Кореї, то режим диктатора Кім Чен Ина може нафантазувати, що це "оголошення війни" і відправити бойові підрозділи.

Такий крок, наголосив Нарожний, закінчиться сумно для Північної Кореї. Одна з причин - невелика армія у КНДР.

"Тобто у них своїх проблем достатньо. Взяти і відправити якусь значну кількість солдатів, там десятки чи сотні тисяч, глибоко теоретично вони можуть, тому що у них є ці солдати. Тому що Північна Корея, як і будь-яка диктатура, готується до війні, але питання у тому, чи готові вони піти на цей крок. Відправити якісь боєздатні підрозділи і тоді Південна Корея знатиме, що умовно КНДР має там "мінус" 20 або 50 тисяч солдатів", - додав експерт.

На його думку, таке рішення Північної Кореї малоймовірне.

Чутки у ЗМІ

Нагадаємо, раніше журналісти писали про те, що Північна Корея може як допомогу Росії відправити в окуповані райони Донецької області інженерів та будівельників для "відновлювальних робіт".

Більш детально про такі чутки - у матеріалі РБК-Україна.

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