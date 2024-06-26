Пентагон про можливість відправки військ КНДР в Україну: стануть "гарматним м'ясом"

Представник Міністерства оборони США Пет Райдер відреагував на потенційну можливість відправки солдатів КНДР в Україну на поміч російському окупаційному контингенту на прохання Кремля. Такі варіанти озвучувалися в пресі на тлі посилення військової співпраці між Москвою та Пхеньяном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на південнокорейське агентство Yonhap .

Спікер Пентагону озвучив думку, що у такому разі північнокорейські військові, у разі їх долучення до російських загарбників в Україні, скоріш за все стануть "гарматним м'ясом".

Зазначається, що таке зауваження американський чиновник зробив у розмові з журналістами у контексті припущень, що з'явилися, про те, що РФ потенційно може попросити КНДР надати свої війська для допомоги її зусиллям у війні проти України.

"Якби я був керівництвом військового персоналу Північної Кореї, я б поставив під сумнів свій вибір щодо відправлення своїх сил як гарматне м'ясо в незаконній війні проти України", - сказав Райдер на брифінгу для преси.

Він додав, Штати продовжать стежити за ситуацією на тлі зміцнення співробітництва Росії та Північної Кореї.

Райдер також прокоментував чутки про те, що Південній Кореї необхідно розглянути ядерний варіант у розпал військової співпраці між РФ та КНДР, що розвивається.

"Наша політика не змінилася, оскільки вона стосується денуклеаризації Корейського півострова", - зазначив представник Пентагону.

Він додав, що американська сторона продовжить "тісно співпрацювати з нашими союзниками з Південної Кореї та Японії та іншими в регіоні, щоб забезпечити безпеку та стабільність у всьому Індо-Тихоокеанському регіоні".

Угода РФ з КНДР

Нагадаємо, 20 червня стало відомо, що під час візиту до Північної Кореї російський диктатор Володимир Путін і лідер КНДР Кім Чен Ін підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство. Він передбачає "негайне" надання взаємної допомоги у разі агресії проти однієї зі країн.

Уже в рамках поїздки до В'єтнаму Путін заявив, що не може виключати надання КНДР високоточної зброї якби у відповідь на військову допомогу країн Заходу для України. Також диктатор розглядає можливість зміни ядерної доктрини РФ у відповідь на якби дискусії на Заході про "зниження порога для використання ядерної зброї та розробку менш потужної зброї".

Крім того, російський диктатор також заявив, що з боку Південної Кореї буде "дуже великою помилкою" надати летальне зброю Україні.

Додамо, що Путін також розказував, що необхідності залучати живу силу з Північної Кореї немає. Разом з тим, Росія масово набирає найманців з усього світу для безпосередньої участі у війні проти України.