КНДР може мати до 2 000 кг високозбагаченого урану, - міністр Південної Кореї

Міністр Південної Кореї у справах об’єднання Чон Дон Йон наголосив, що в останні роки Пхеньян активно нарощує ядерний потенціал.

"Це потрібно терміново зупинити. Навіть у цю мить уранові центрифуги на чотирьох об’єктах у Північній Кореї працюють і, ймовірно, накопичують ядерні матеріали", - заявив Чон.

За його словами, "за оцінками експертів, КНДР має до 2 000 кг високозбагаченого урану із збагаченням 90% і вище". Він уточнив, що 10-12 кг вистачає для створення однієї бомби.

Міністр підкреслив, що міжнародні санкції більше не можуть змусити Північну Корею відмовитися від ядерної програми. Натомість відновлення діалогу між Пхеньяном і Вашингтоном він назвав "проривом", здатним зрушити з місця процес денуклеаризації.

"Бажано, щоб такі переговори відбулися якомога швидше", - додав він.

Перспективи міжкорейських відносин

На думку Чона, відновлення переговорів між КНДР та США могло б також відкрити можливості для пожвавлення міжкорейських відносин. Він запевнив, що уряд Південної Кореї зробить усе можливе для створення сприятливих умов для діалогу.

Заява пролунала невдовзі після виступу північнокорейського лідера Кім Чен Ина, який під час засідання парламенту знову висловив зацікавленість у переговорах зі США, але тільки за умови відмови від вимоги денуклеаризації. При цьому він виключив можливість діалогу з Сеулом і категорично відкинув ідею об’єднання двох Корей.

Позиція Сеула та заклик до миру

Попри жорстку риторику Пхеньяна, адміністрація президента Південної Кореї Лі Чже Мена заявила про відданість курсу на мир через діалог і взаємні обміни.

Виступаючи цього тижня на Генасамблеї ООН, Лі наголосив, що час ворожнечі на Корейському півострові має завершитися, та запевнив, що Сеул не планує вдаватися до агресивних дій.

В інтерв’ю BBC Лі також заявив, що Південна Корея готова прийняти потенційну угоду між президентом США Дональдом Трампом і диктатором Кім Чен Ином про замороження ядерних програм КНДР як "реалістичну альтернативу" на шляху до повної денуклеаризації.

Можливе обмеження навчань біля кордону

Паралельно Чон повідомив, що його міністерство веде переговори з Міноборони Південної Кореї щодо зупинки бойових стрільб і військових навчань у прикордонних районах.

"Позиція міністерства у справах об’єднання полягає в тому, що буде справедливо припинити стрільби та польові навчання в районах біля демілітаризованої зони ще до відновлення дії угоди від 19 вересня", - пояснив він, маючи на увазі заморожений міжкорейський пакт про зниження напруженості на кордоні.