У КНДР є "блекаут-бомби": Пхеньян заявив про випробування електромагнітної зброї

Випробування тривали три дні - з понеділка по середу. Пхеньян вперше відкрито заговорив про використання енергії для виведення з ладу техніки, зазначає агенція.

Вуглецеві волокнисті бомби, які також називають "блекаут-бомбами", призначені для замикання електромереж. Вони занурюють цілі регіони у темряву. Електромагнітна зброя, також випробувана КНДР, діє інакше - вона випалює мікросхеми та засоби зв'язку. Кім Чен Ин тепер вимагає від військових поєднувати їх з іншими видами озброєнь. Пхеньян прагне отримати перевагу в цифровій війні.

Окрім секретних технологій, КНДР перевірила бойову потужність своїх балістичних ракет. Зокрема, випробували касетні боєголовки тактичного призначення. Якщо вірити пресі КНДР, площа ураження боєголовки складає 6,5-7 гектарів.

Bloomberg нагадує, що південнокорейські військові дійсно зафіксували кілька залпів балістичних ракет у водах біля східного узбережжя КНДР. Один із запусків міг бути невдалим.

Цікаво, що за кілька днів до запусків лідер КНДР несподівано похвалив президента Південної Кореї Лі Чже Мена. Це сталося після того, як Сеул висловив жаль через польоти дронів над територією Півночі.