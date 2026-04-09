У КНДР есть "блэкаут-бомбы": Пхеньян заявил об испытаниях электромагнитного оружия

Испытания продолжались три дня - с понедельника по среду. Пхеньян впервые открыто заговорил об использовании энергии для вывода из строя техники, отмечает агентство.

Углеродные волокнистые бомбы, которые также называют "блэкаут-бомбами", предназначены для замыкания электросетей. Они погружают целые регионы в темноту. Электромагнитное оружие, также испытанное КНДР, действует иначе - оно выжигает микросхемы и средства связи. Ким Чен Ын теперь требует от военных сочетать их с другими видами вооружений. Пхеньян стремится получить преимущество в цифровой войне.

Кроме секретных технологий, КНДР проверила боевую мощь своих баллистических ракет. В частности, испытали кассетные боеголовки тактического назначения. Если верить прессе КНДР, площадь поражения боеголовки составляет 6,5-7 гектаров.

Bloomberg напоминает, что южнокорейские военные действительно зафиксировали несколько залпов баллистических ракет в водах у восточного побережья КНДР. Один из запусков мог быть неудачным.

Интересно, что за несколько дней до запусков лидер КНДР неожиданно похвалил президента Южной Кореи Ли Чжэ Мэна. Это произошло после того, как Сеул выразил сожаление из-за полетов дронов над территорией Севера.