ua en ru
Вт, 17 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

КМВА застерегла киян: біля постраждалих локацій можуть бути вибухонебезпечні предмети

Вівторок 17 червня 2025 15:12
UA EN RU
КМВА застерегла киян: біля постраждалих локацій можуть бути вибухонебезпечні предмети Ілюстративне фото: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок нічного масованого обстрілу буля постраждалих локацій можуть знаходитись вибухонебезпечні предмети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації (КМВА).

Як пише КМВА, мова йде про уламки збитих ворожих ракет, а також дронів, зокрема залишки їхніх бойових частин, касетні елементи.

КМВА застерегла киян: біля постраждалих локацій можуть бути вибухонебезпечні предмети

Фото: у Києві біля постраждалих локацій можуть бути вибухонебезпечні предмети (Віталій Носач, РБК-Україна)

У разі виявлення підозрілого предмета - необхідно зателефонувати за номером 101 або 102. Зокрема попередити людей поруч та відійти на безпечну відстань.

Масований обстріл у ніч на 17 червня

Цієї ночі країна-терорист Росія вдалась до масованої комбінованої атаки проти України. Найбільше через обстріл постраждали Київ та Одесі.

У Києві найсильніший удар припав до Солом'янському району, де терористи поцілили балістичною ракетою по житловому дев'ятиповерховому будинку. Внаслідок обстрілу Києва загинули десятки людей, а постраждали - більше сотні. Серед жертв є громадянин Сполучених Штатів Америки (США).

В Одесі через обстріл є загиблий та більше десятка поранених.

Як писали Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ), під час атаки ворог випустив 472 засоби повітряного нападу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Війна в Україні
Новини
Люди під завалами та робота авіації: все про наслідки атаки РФ по районах Києва
Люди під завалами та робота авіації: все про наслідки атаки РФ по районах Києва
Аналітика
Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді
Роман Коткореспондент РБК-Україна Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді