КМВА застерегла киян: біля постраждалих локацій можуть бути вибухонебезпечні предмети

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації (КМВА).

У разі виявлення підозрілого предмета - необхідно зателефонувати за номером 101 або 102. Зокрема попередити людей поруч та відійти на безпечну відстань.

Фото: у Києві біля постраждалих локацій можуть бути вибухонебезпечні предмети (Віталій Носач, РБК-Україна)

Як пише КМВА, мова йде про уламки збитих ворожих ракет, а також дронів, зокрема залишки їхніх бойових частин, касетні елементи.

Масований обстріл у ніч на 17 червня

Цієї ночі країна-терорист Росія вдалась до масованої комбінованої атаки проти України. Найбільше через обстріл постраждали Київ та Одесі.

У Києві найсильніший удар припав до Солом'янському району, де терористи поцілили балістичною ракетою по житловому дев'ятиповерховому будинку. Внаслідок обстрілу Києва загинули десятки людей, а постраждали - більше сотні. Серед жертв є громадянин Сполучених Штатів Америки (США).

В Одесі через обстріл є загиблий та більше десятка поранених.

Як писали Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ), під час атаки ворог випустив 472 засоби повітряного нападу.

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