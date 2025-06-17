КГВА предостерегла киевлян: возле пострадавших локаций могут быть взрывоопасные предметы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации (КГВА).

Как пишет КГВА, речь идет об обломках сбитых вражеских ракет, а также дронов, в частности остатки их боевых частей, кассетные элементы.

Фото: в Киеве возле пострадавших локаций могут быть взрывоопасные предметы (Виталий Носач, РБК-Украина)

В случае обнаружения подозрительного предмета - необходимо позвонить по номеру 101 или 102. В частности предупредить людей рядом и отойти на безопасное расстояние.