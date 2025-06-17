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КГВА предостерегла киевлян: возле пострадавших локаций могут быть взрывоопасные предметы

Вторник 17 июня 2025 15:12
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КГВА предостерегла киевлян: возле пострадавших локаций могут быть взрывоопасные предметы Иллюстративное фото: синоптики дали прогноз погоды на сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Вследствие ночного массированного обстрела возле пострадавших локаций могут находиться взрывоопасные предметы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации (КГВА).

Как пишет КГВА, речь идет об обломках сбитых вражеских ракет, а также дронов, в частности остатки их боевых частей, кассетные элементы.

КГВА предостерегла киевлян: возле пострадавших локаций могут быть взрывоопасные предметы

Фото: в Киеве возле пострадавших локаций могут быть взрывоопасные предметы (Виталий Носач, РБК-Украина)

В случае обнаружения подозрительного предмета - необходимо позвонить по номеру 101 или 102. В частности предупредить людей рядом и отойти на безопасное расстояние.

Массированный обстрел в ночь на 17 июня

Этой ночью страна-террорист Россия прибегла к массированной комбинированной атаке против Украины. Больше всего из-за обстрела пострадали Киев и Одесса.

В Киеве самый сильный удар пришелся по Соломенскому району, где террористы попали баллистической ракетой по жилому девятиэтажному дому. В результате обстрела Киева погибли десятки людей, а пострадали - более сотни. Среди жертв есть гражданин Соединенных Штатов Америки (США).

В Одессе из-за обстрела есть погибший и более десятка раненых.

Как писали Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ), во время атаки враг выпустил 472 средства воздушного нападения.

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