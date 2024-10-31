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У КМВА розповіли про наслідки нічної атаки на Київ

Четвер 31 жовтня 2024 07:14
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У КМВА розповіли про наслідки нічної атаки на Київ Ілюстративне фото (t.me/s/dsns_telegram)
Автор: Вадим Ребрина

Повітряна тривога у столиці протягом ночі оголошувалася двічі і сумарно тривала дві з половиною години. Силами та засобами ППО, РЕБ всі російські дрони, які загрожували Києву, були знешкоджені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію і ДСНС.

Вранці 31 жовтня внаслідок падіння уламків БпЛА на території будівництва у Подільському районі сталось загоряння трав'яного настилу на площі 50 кв. м. Займання оперативно ліквідували.

Також пошкоджено вікна у трьох сусідніх п'ятиповерхових житлових будинках та у двоповерховій адміністративній будівлі.

Попередньо, ніхто не постраждав.

У КМВА підрахували, що за жовтень росіяни завдали 20 повноцінних ударів з повітря по столиці. За 31 день лише одного-єдиного дня в столиці не оголошували тривогу. А так, зазвичай, кияни чули сирени в середньому двічі на день. "Це свідчить про постійний, систематичний терор мирного цивільного населення України", - наголосили в адміністрації.

ДСНС опублікувала фото з місця падіння уламків.

У КМВА розповіли про наслідки нічної атаки на КиївУ КМВА розповіли про наслідки нічної атаки на Київ

Як повідомлялося, в ніч на 31 жовтня у Києві та області двічі оголошували повітряну тривогу через атаки БПЛА. Під час другої повітряної тривоги у столиці пролунали вибухи. В Подільському районі міста зафіксовано падіння уламків БпЛА.

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