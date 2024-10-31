В КГВА рассказали о последствиях ночной атаки на Киев

Воздушная тревога в столице в течение ночи объявлялась дважды и суммарно продолжалась два с половиной часа. Силами и средствами ПВО, РЭС все российские дроны, угрожавшие Киеву, были обезврежены.

В КГВА подсчитали, что за октябрь россияне нанесли 20 полноценных ударов с воздуха по столице. За 31 день только в один-единственный день в столице не объявляли тревогу. А так обычно киевляне слышали сирены в среднем дважды в день. "Это свидетельствует о постоянном, систематическом терроре мирного гражданского населения Украины", - подчеркнули в администрации.

Также повреждены окна в трех соседних пятиэтажных жилых домах и двухэтажном административном здании.

Утром 31 октября из-за падения обломков БпЛА на территории строительства в Подольском районе произошло возгорание травяного настила на площади 50 кв. м. Возгорание оперативно ликвидировали.

Как сообщалось, в ночь на 31 октября в Киеве и области дважды объявляли воздушную тревогу из-за атак БПЛА . Во время второй воздушной тревоги в столице раздались взрывы . В Подольском районе города зафиксировано падение обломков БПЛА .

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