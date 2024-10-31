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Атака "Шахедів" на Київ: уламки БпЛА впали в Подільському районі

Четвер 31 жовтня 2024 06:14
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Атака "Шахедів" на Київ: уламки БпЛА впали в Подільському районі Фото: іранський дрон "Шахед" у небі (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Зранку, 31 жовтня, Росія вкотре атакувала Київ дронами. В Подільському районі міста зафіксовано падіння уламків БпЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації (КМВА).

"Внаслідок атаки ударних дронів збройних сил Російської Федерації по Києву в Подільському районі міста зафіксовано падіння уламків", - йдеться у повідомленні о 06:01.

Крім того, за попередніми даними, є інформація щодо пожежі. Наразі оперативні служби слідують на місце події.

"Інформація уточнюється", - додав начальник КМВА, Сергій Попко.

Оновлено о 06:15

"Внаслідок падіння уламків в Подільському районі, на відкритій місцевості виникло загорання трав’яного настилу на площі приблизно 50 м. кв.", - уточнили у КМВА.

Наразі ведеться робота по ліквідації пожежі. Інформації щодо постраждалих чи руйнувань не було.

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