У Києві пролунали вибухи

У Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента і на КМВА .

Оновлено о 06:09. У КМВА повідомили, що внаслідок атаки дронів в Подільському районі міста зафіксовано падіння уламків. Попередньо, є інформація щодо пожежі. Оперативні служби слідують на місце події.

Повітряну тривогу у Києві і області було оголошено через атаку ударних дронів.

В адміністрації повідомили, що в області, на підступах до Києва працює ППО.

Як повідомлялося, в ніч на 31 жовтня у Києві та області вже оголошували повітряну тривогу через атаку БПЛА.

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