У Києві пролунали вибухи
Ілюстративне фото (getty images)
У Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента і на КМВА.
В адміністрації повідомили, що в області, на підступах до Києва працює ППО.
Повітряну тривогу у Києві і області було оголошено через атаку ударних дронів.
Оновлено о 06:09. У КМВА повідомили, що внаслідок атаки дронів в Подільському районі міста зафіксовано падіння уламків. Попередньо, є інформація щодо пожежі. Оперативні служби слідують на місце події.
Як повідомлялося, в ніч на 31 жовтня у Києві та області вже оголошували повітряну тривогу через атаку БПЛА.
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