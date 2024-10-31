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У Києві пролунали вибухи

Четвер 31 жовтня 2024 05:44
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У Києві пролунали вибухи Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

У Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента і на КМВА.

В адміністрації повідомили, що в області, на підступах до Києва працює ППО.

Повітряну тривогу у Києві і області було оголошено через атаку ударних дронів.

Оновлено о 06:09. У КМВА повідомили, що внаслідок атаки дронів в Подільському районі міста зафіксовано падіння уламків. Попередньо, є інформація щодо пожежі. Оперативні служби слідують на місце події.

Як повідомлялося, в ніч на 31 жовтня у Києві та області вже оголошували повітряну тривогу через атаку БПЛА.

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