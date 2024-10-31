Фото: люди в метро під час тривоги (Getty Images)

В ніч на 31 жовтня у Києві оголосили повітряну тривогу. Її причиною можуть бути дрони та загроза балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" і Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Повітряна тривога в місті Київ", - йдеться у повідомленні о 02:02. Зазначимо, що менше години тому у Повітряних силах ЗСУ попередили, що в Черкаській області курсом на Київську летить ворожі "Шахед". Крім того, пізніше стало відомо про загрозу застосування балістики. "Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу", - йдеться у повідомленні о 01:27. Оновлено о 02:37 У Київській обласній військовій адміністрації (КОВА) повідомили, що в області зафіксовано рух ворожих БпЛА. Тож у регіоні працюють сили ППО. Де оголосили тривогу Станом на 02:05 карта повітряних тривог має такий вигляд.