У Києві оголосили повітряну тривогу
В ніч на 31 жовтня у Києві оголосили повітряну тривогу. Її причиною можуть бути дрони та загроза балістики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" і Telegram Повітряних сил ЗСУ.
"Повітряна тривога в місті Київ", - йдеться у повідомленні о 02:02.
Зазначимо, що менше години тому у Повітряних силах ЗСУ попередили, що в Черкаській області курсом на Київську летить ворожі "Шахед". Крім того, пізніше стало відомо про загрозу застосування балістики.
"Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу", - йдеться у повідомленні о 01:27.
Оновлено о 02:37
У Київській обласній військовій адміністрації (КОВА) повідомили, що в області зафіксовано рух ворожих БпЛА. Тож у регіоні працюють сили ППО.
Де оголосили тривогу
Станом на 02:05 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Зазначимо, що російські загарбники практично щодня намагаються атакувати Київ дронами. Так, минулої ночі, повітряна тривога в столиці тривала понад дві години.
Сили ППО знешкодили всі дрони, які загрожували столиці. Однак, у Солом'янському районі уламки впали на житловий будинок, а за ще однією адресою - на адміністративну будівлю. В обох випадках виникла пожежа.
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