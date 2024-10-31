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У Києві оголосили повітряну тривогу

Четвер 31 жовтня 2024 02:10
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У Києві оголосили повітряну тривогу Фото: люди в метро під час тривоги (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 31 жовтня у Києві оголосили повітряну тривогу. Її причиною можуть бути дрони та загроза балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" і Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Повітряна тривога в місті Київ", - йдеться у повідомленні о 02:02.

Зазначимо, що менше години тому у Повітряних силах ЗСУ попередили, що в Черкаській області курсом на Київську летить ворожі "Шахед". Крім того, пізніше стало відомо про загрозу застосування балістики.

"Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу", - йдеться у повідомленні о 01:27.

Оновлено о 02:37

У Київській обласній військовій адміністрації (КОВА) повідомили, що в області зафіксовано рух ворожих БпЛА. Тож у регіоні працюють сили ППО.

Де оголосили тривогу

Станом на 02:05 карта повітряних тривог має такий вигляд.

У Києві оголосили повітряну тривогу

Зазначимо, що російські загарбники практично щодня намагаються атакувати Київ дронами. Так, минулої ночі, повітряна тривога в столиці тривала понад дві години.

Сили ППО знешкодили всі дрони, які загрожували столиці. Однак, у Солом'янському районі уламки впали на житловий будинок, а за ще однією адресою - на адміністративну будівлю. В обох випадках виникла пожежа.

Більш докладніше про наслідки атаки РФ в ніч на 30 жовтня - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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