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На ключовому ядерному об'єкті Ірану радіаційне забруднення: чи є загрози

Іран, П'ятниця 13 червня 2025 19:52
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На ключовому ядерному об'єкті Ірану радіаційне забруднення: чи є загрози Фото: генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

На заводі зі збагачення урану в іранському місті Натанз після атаки Ізраїлю спостерігається радіоактивне забруднення, але всередині об'єкт. Тому наразі загрози немає.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

За його словами, рівень радіації за межами іранського об'єкта зі збагачення урану в Натанзі після ізраїльських ударів "залишився незмінним".

"Тип радіоактивного забруднення, присутнього всередині об'єкта, головним чином альфа-частинки, можна контролювати за допомогою відповідних захисних заходів", - зазначив Гроссі.

Атака Ізраїлю по Ірану

Нагадаємо, у ніч на 13 червня авіація Ізраїля в рамках операції "Левиний народ" завдала ударів по військових та ядерних об'єктах Ірану. Зокрема було уражено найбільший об'єкт збагачення урану в районі Натанза.

У мережі вже з'явилися супутникові знімки ключового ядерного об'єкта Ірану в мсті Натанз після атаки Ізраїлю

Також ЦАХАЛ заявив, що зібрав й проаналізував велику кількість розвідувальних матеріалів, які свідчать про наявність в Ірану конкретного плану щодо знищення Ізраїля.

Під час авіаударів Ізраїля в Ірані загинули щонайменше 20 іранських високопоставлених командирів. Також було атаковано більше ніж 100 цілей на території Ірану.

Орім того, ізраїльська армія оголосила про завершення масштабної операції з авіаударів по ракетній інфраструктурі Ірану. За останні години були знищені десятки військових об’єктів.

Детальніше про нічну атаку Ізраїлю по Ірану - у матеріалі РБК-Україна.

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