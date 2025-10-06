Ключовий російський НПЗ зупинив найбільшу установку після атаки дронів, - Reuters
Нафтопереробний завод "Кіришінефтеоргсинтез" у Ленінградській області Росії після атаки дронів зупинив свою найбільшу установку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Джерела агентства заявили, що Кіришський НПЗ, який є одним з ключових у країні-агресорці, зупинив найпродуктивнішу установку дистиляції нафти CDU-6. Це сталося після атаки дронів і подальшої пожежі у суботу, 4 жовтня.
Reuters зазначає, що відновлення роботи установки триватиме близько місяця.
Потужність установки становить 8 млн метричних тонн на рік, або 160 000 барелів на день. Це близько 40% від загальної переробної потужності заводу.
Потужність Кіришського НПЗ сягає 20,1 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне паливо, авіаційне пальне та інші нафтопродукти.
Його зупинка може призвести до зниження виробництва нафтопродуктів на тлі паливної кризи в РФ. Країна-агресорка бореться з дефіцитом деяких популярних видів бензину через постійні атаки українських дронів.
Атаки на Кіришський НПЗ
Нагадаємо, в ніч на суботу, 4 жовтня, по російському НПЗ "Кіришінефтеоргсинтез" було завдано удару Силами спеціальних операцій разом з повстанським рухом "Черная искра".
Крім того, в ніч на 14 вересня дрони атакували Кіришський НПЗ. У Силах безпілотних систем повідомляли, що після удару по заводу там почалася масштабна пожежа. Після цього удару він значно скоротив переробку нафти.
Перед цим Кіришський НПЗ був атакований у ніч на 8 березня. Тоді уламки збитого безпілотника пошкодили зовнішню конструкцію одного з резервуарів.