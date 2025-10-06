Ключевой российский НПЗ остановил крупнейшую установку после атаки дронов, - Reuters

Нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез" в Ленинградской области России после атаки дронов остановил свою крупнейшую установку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Источники агентства заявили, что Киришский НПЗ, который является одним из ключевых в стране-агрессоре, остановил самую производительную установку дистилляции нефти CDU-6. Это произошло после атаки дронов и последующего пожара в субботу, 4 октября.

Reuters отмечает, что восстановление работы установки займет около месяца.

Мощность установки составляет 8 млн метрических тонн в год, или 160 000 баррелей в день. Это около 40% от общей перерабатывающей мощности завода.

Мощность Киришского НПЗ достигает 20,1 млн тонн нефти в год. Завод производит бензин, дизельное топливо, авиационное топливо и другие нефтепродукты.

Его остановка может привести к снижению производства нефтепродуктов на фоне топливного кризиса в РФ. Страна-агрессор борется с дефицитом некоторых популярных видов бензина из-за постоянных атак украинских дронов.