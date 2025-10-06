Ключевой российский НПЗ остановил крупнейшую установку после атаки дронов, - Reuters
Нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез" в Ленинградской области России после атаки дронов остановил свою крупнейшую установку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Источники агентства заявили, что Киришский НПЗ, который является одним из ключевых в стране-агрессоре, остановил самую производительную установку дистилляции нефти CDU-6. Это произошло после атаки дронов и последующего пожара в субботу, 4 октября.
Reuters отмечает, что восстановление работы установки займет около месяца.
Мощность установки составляет 8 млн метрических тонн в год, или 160 000 баррелей в день. Это около 40% от общей перерабатывающей мощности завода.
Мощность Киришского НПЗ достигает 20,1 млн тонн нефти в год. Завод производит бензин, дизельное топливо, авиационное топливо и другие нефтепродукты.
Его остановка может привести к снижению производства нефтепродуктов на фоне топливного кризиса в РФ. Страна-агрессор борется с дефицитом некоторых популярных видов бензина из-за постоянных атак украинских дронов.
Атаки на Киришский НПЗ
Напомним, в ночь на субботу, 4 октября, по российскому НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" был нанесен удар Силами специальных операций вместе с повстанческим движением "Черная искра".
Кроме того, в ночь на 14 сентября дроны атаковали Киришский НПЗ. В Силах беспилотных систем сообщали, что после удара по заводу там начался масштабный пожар. После этого удара он значительно сократил переработку нефти.
Перед этим Киришский НПЗ был атакован в ночь на 8 марта. Тогда обломки сбитого беспилотника повредили внешнюю конструкцию одного из резервуаров.