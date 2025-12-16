ua en ru
Ключове завдання зараз - пошук обладнання для відновлення енергосистеми, - Тімченко

Вівторок 16 грудня 2025 17:00
UA EN RU
Ключове завдання зараз - пошук обладнання для відновлення енергосистеми, - Тімченко Фото: генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко (dtek.com)
Автор: Сергій Новіков

Наразі ключове завдання для ДТЕК - це пошук обладнання для відновлення пошкодженої внаслідок обстрілів енергосистеми.

Як пише РБК-Україна, про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко в коментарі виданню The Washington Post.

"Ми втратили значну частину наших потужностей. Зараз ключовим завданням є пошук обладнання на заміну в різних частинах Європи, яке ми можемо швидко доставити до України", - сказав він.

Тімченко додав, що найважливішими компонентами є трансформатори та газові компресори.

"Ми реагуємо якомога швидше, але стає дедалі складніше", - наголосив очільник ДТЕК.

Раніше Тімченко закликав союзників України надавати країні більше обладнання для відновлення енергосистеми після російських обстрілів.

Нагадаємо, ДТЕК Ріната Ахметова працює над створенням можливостей для іноземних компаній інвестувати в Україну.

