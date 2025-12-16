Ключове завдання зараз - пошук обладнання для відновлення енергосистеми, - Тімченко
Наразі ключове завдання для ДТЕК - це пошук обладнання для відновлення пошкодженої внаслідок обстрілів енергосистеми.
Як пише РБК-Україна, про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко в коментарі виданню The Washington Post.
"Ми втратили значну частину наших потужностей. Зараз ключовим завданням є пошук обладнання на заміну в різних частинах Європи, яке ми можемо швидко доставити до України", - сказав він.
Тімченко додав, що найважливішими компонентами є трансформатори та газові компресори.
"Ми реагуємо якомога швидше, але стає дедалі складніше", - наголосив очільник ДТЕК.
Раніше Тімченко закликав союзників України надавати країні більше обладнання для відновлення енергосистеми після російських обстрілів.
Нагадаємо, ДТЕК Ріната Ахметова працює над створенням можливостей для іноземних компаній інвестувати в Україну.