Французькі компанії мають значні можливості у розвитку української енергетики, - Тімченко

Як пише РБК-Україна , про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко на зустрічі з послом Франції в Україні Гаелем Вейсьєром.

Тімченко наголосив, що в умовах постійних обстрілів РФ енергосистеми України, підтримка Франції ніколи не була такою важливою.

Минулого тижня очільник ДТЕК зустрівся з послом Франції в Україні Гаелем Вейсьєром. Під час зустрічі вони обговорили подальше зміцнення співпраці України та Франції.

"Я наголосив, що український ринок також є великою можливістю для провідних французьких компаній світу, оскільки набирає обертів завдання побудови потужнішої та чистішої енергетичної системи для України", - підкреслив Тімченко.

Він зауважив, що ДТЕК шукає всі можливості для розширення партнерств у розвитку відновлювальної генерації та систем накопичення енергії.