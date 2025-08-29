ua en ru
ДТЕК створює можливості для залучення іноземних інвестицій в Україну, - Тімченко

Україна, П'ятниця 29 серпня 2025 15:46
ДТЕК створює можливості для залучення іноземних інвестицій в Україну, - Тімченко Фото: генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко (прес-служба ДТЕК)
Автор: Юлія Бойко

Компанія ДТЕК працює над створенням можливостей для іноземних компаній інвестувати в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора ДТЕК Максима Тімченка.

"Хоча інвестори після вторгнення більше зосередилися на акціях оборонних компаній, їм слід почати думати і про можливості, які відкриє мир. ДТЕК активно працює над створенням таких можливостей. Наприклад, ми готуємося запустити проект з будівництва акумуляторної станції потужністю 200 МВт спільно з американо-німецькою компанією Fluence", - заявив він.

Тімченко наголосив, що це буде перший такий масштабний проект з будівництва акумуляторної станції в Україні і найбільший у Східній Європі і цей проєкт допоможе посилити енергетичну безпеку України.

Також очільник ДТЕК додав, що Україна може виявитися сприятливим ґрунтом для компаній, що працюють у сфері відновлюваної енергетики, з огляду на необхідність країни відбудуватися більш екологічною та стійкою.

"Саме тому ДТЕК співпрацює з Vestas, GE Vernova, Schneider Electric, Octopus Energy та іншими компаніями. Ми вже побудували одну вітроелектростанцію в умовах війни, а зараз збільшуємо її в чотири рази", - підкреслив Тімченко.

Інвестиції ДТЕК

Нагадаємо, за останні 20 років ДТЕК Ріната Ахметова інвестував в модернізацію та розвиток енергетичних активів понад 12,5 млрд євро, з яких 1,64 млрд євро – в будівництво нової "зеленої" генерації.

Зокрема, у першому півріччі 2025 року компанія ДТЕК інвестувала 2,3 млрд грн у підвищення надійності електропостачання.

