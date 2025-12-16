Ключевая задача сейчас - поиск оборудования для восстановления энергосистемы, - Тимченко
Сейчас ключевой задачей для ДТЭК является поиск оборудования для восстановления поврежденной вследствие обстрелов энергосистемы.
Как пишет РБК-Украина, об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в комментарии изданию The Washington Post.
"Мы потеряли значительную часть наших мощностей. Сейчас ключевой задачей является поиск оборудования на замену в разных частях Европы, которое мы можем быстро доставить в Украину", - сказал он.
Тимченко добавил, что важнейшими компонентами являются трансформаторы и газовые компрессоры.
"Мы реагируем как можно быстрее, но становится все сложнее", - подчеркнул глава ДТЭК.
Ранее Тимченко призвал союзников Украины предоставлять стране больше оборудования для восстановления энергосистемы после российских обстрелов.
Напомним, ДТЭК Рината Ахметова работает над созданием возможностей для иностранных компаний инвестировать в Украину.