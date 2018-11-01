Луценко: санкционный список РФ не стоит того, чтобы Украина всерьез его обсуждала

Фото: Юрий Луценко (РБК-Украина)

Луценко отметил, что не был в РФ с 90-х годов и не планирует ехать в Россию

Санкционный список Российской Федерации не стоит того, чтобы Украина всерьез его обсуждала. Об этом заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко во Львове на встрече со студентами Католического университета, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Луценко, обнародованный сегодня Россией санкционный список против 322 украинцев и 68 компаний является "чистым пиар-ходом российского руководства для создания среди подданных Российской Империи впечатления, что они еще что-то могут в этом мире".

"Я бы сильно не придавал значения этому списку, я думаю, что он не стоит того, чтобы Украина всерьез его обсуждала. Мы на своей земле и что думает об этом Кремль меня меньше всего интересует", - заявил он.

Луценко, против которого РФ ввела санкции, отметил, что не был в РФ с 90-х годов и не планирует ехать в Россию.

"Если Путину помешал этот список - это предмет гордости для нас. Если он думает, что кого-то этим напугает - вряд ли. Конкретно относительно меня. Я проверил есть ли в списке. С удовольствием увидел, что есть. Значит я на правильном пути. На территорию РФ я не заезжал с 90-х годов и не планирую посещать эту империю, которая фактически объявила войну цивилизованному человечеству. Думают ли они как-то мне досадить в международном плане? Возможно. Так это же не в первый раз. На меня Янукович собирается подать в суд. Есть какие-то иски от наших беглецов в Израиле, Италии. Если я есть в списке неугодных Путину, Януковичу, или им подобных деятелей, для меня это просто предмет внутреннего убеждения, что мы делаем все правильно", - заявил он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Российская Федерация ввела санкции против 322 украинских граждан и 68 компаний.