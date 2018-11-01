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Кабмин проведет расчеты влияния санкций РФ на экономику Украины

Новости » Политика    01.11.2018 - 13:38
Фото: Кабмин (РБК-Украина)
Фото: Кабмин (РБК-Украина)

По словам замминистра финансов, расчеты будут проведены в сжатые сроки

Заместитель министра финансов Сергей Верланов заявил, что Кабинет министров Украины проведет расчеты влияния санкций Российской Федерации (РФ) на экономику Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По словам Верланова, расчеты будут проведены в сжатые сроки. Он отметил, что эта работа будет проведена быстрее, чем за месяц.

"Правительство будет проводить расчеты в любом случае. Министерство финансов в этом процессе будет занимать соответствующее место, поскольку мы огромное министерство, которое занимается практически всеми сферами, связанными с финансированием", - сказал Верланов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня, 1 ноября, Российская Федерация ввела санкции против 322 украинских граждан и 68 компаний. Речь идет о заморозке безналичных денежных средств, ценных бумаг, блокировании имущества и запрете на вывод капитала за пределы России. 

Комментируя санкционный список РФ, генпрокурор Юрий Луценко, в частности, отметил, что этот список не стоит того, чтобы Украина всерьез его обсуждала.

Санкции России не повлияют на стабильность Украины, - НБУ Россия ввела санкции против 322 украинцев и 68 компаний
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныРоссийская ФедерацияСанкции
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