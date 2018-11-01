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Клімкін вважає санкційний список РФ спробою впливу на Україну напередодні виборів

Новини » Політика    01.11.2018 - 14:08
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Клімкін відреагував на санкційний список РФ

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає санкційний список Російської Федерації (РФ) спробою впливу на Україну напередодні виборів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Клімкіна у Тwitter.

Клімкін зазначив, що час оприлюднення санкцій РФ проти України свідчить про початок "багатосерійного серіалу" перед та після виборів в Україні.

"Навіть зовсім поверховий аналіз так званого "санкційного списку" РФ і часу його оприлюднення свідчить про початок багатосерійного серіалу щодо спроби впливу на Україну напередодні виборів і після них. Але це насправді навіть не перша серія, це тільки тізер", - написав він.

Клімкін вважає санкційний список РФ спробою впливу на Україну напередодні виборів

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за словами заступника міністра фінансів Сергія Верланова, Кабінет міністрів України проведе розрахунки впливу санкцій РФ на економіку України в стислі терміни.

Крім того, у Національному банку зазначили, що санкції  Росії не вплинуть на макроекономічну стабільність України

Додамо, за словами генпрокурора Юрія Луценка, санкційний список РФ не вартий того, щоб Україна всерйоз обговорювала його.

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Новини України Російська ФедераціяПавло КлімкінСанкції
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