Клімкін вважає санкційний список РФ спробою впливу на Україну напередодні виборів

Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Клімкін відреагував на санкційний список РФ

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає санкційний список Російської Федерації (РФ) спробою впливу на Україну напередодні виборів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Клімкіна у Тwitter.

Клімкін зазначив, що час оприлюднення санкцій РФ проти України свідчить про початок "багатосерійного серіалу" перед та після виборів в Україні.

"Навіть зовсім поверховий аналіз так званого "санкційного списку" РФ і часу його оприлюднення свідчить про початок багатосерійного серіалу щодо спроби впливу на Україну напередодні виборів і після них. Але це насправді навіть не перша серія, це тільки тізер", - написав він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за словами заступника міністра фінансів Сергія Верланова, Кабінет міністрів України проведе розрахунки впливу санкцій РФ на економіку України в стислі терміни.

Крім того, у Національному банку зазначили, що санкції Росії не вплинуть на макроекономічну стабільність України.

Додамо, за словами генпрокурора Юрія Луценка, санкційний список РФ не вартий того, щоб Україна всерйоз обговорювала його.