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Климкин прокомментировал решение Венгрии изменить название "уполномоченного по Закарпатью"

Новости » Политика    30.10.2018 - 17:33
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Климкин надеется на сотрудничество с Будапештом

Министр иностранных дел Павел Климкин надеется, что после изменения названия должности правительственного "уполномоченного по вопросам Закарпатья" правительства Украины и Венгрии смогут помогать украинской и венгерской общинам. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter министра.

"Венгрия изменила название своего уполномоченного. Теперь, надеюсь, сможем реально сотрудничать, и наши правительства вместе синхронизировано помогать украинской и венгерской общинам", - написал Климкин.

Климкин прокомментировал решение Венгрии изменить название &quot;уполномоченного по Закарпатью&quot;

Отметим, сегодня, 30 котября, Венгрия изменила название "уполномоченного по Закарпатью". Теперь в названии поста речь идет не о развитии одной области, а о сотрудничестве двух соседних приграничных регионов.

Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил об ухудшении отношений между Венгрией и Украиной. Он также сообщил Столтенбергу, что на сайте украинского парламента продолжился сбор подписей для депортации закарпатских венгров.

Кроме того, Венгрия предложила Украине заключить договор о защите нацменьшинств. Также сообщалось, что Украина и Венгрия договорились воздерживаться от политики, которая могла бы привести к ассимиляции национальных общин и которая изменила бы состав национальных меньшинств. Договор между странами должен гарантировать нацменьшинствам свободное использование их родного языка.

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Новости Украины ВенгрияПавел Климкин
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