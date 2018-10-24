Фото: глава МИД Венгрии Петер Сиярто (flickr.com/mfa/lithuania)

Сиярто заявил, что в интересах Венгрии скорейшее разрешение конфликта с Украиной

Венгрия предложила Украине заключить договор о защите нацменьшинств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Венгрии.

Как сообщается, министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто в комментарии в венгерскому информационному агентству MTI сообщил, что Венгрия предложила Украине заключить договор о защите меньшинств. С соответствующей инициативой Сиярто выступил в ходе встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в Варшаве (Польша).

Сиярто добавил, что доверие между двумя странами необходимо перестроить.

Также сообщается, что Украина и Венгрия договорились воздерживаться от политики, которая могла бы привести к ассимиляции национальных общин и которая изменила бы состав национальных меньшинств. Договор между странами должен гарантировать нацменьшинствам свободное использование их родного языка.

"Украинская сторона пообещала рассмотреть это предложение", - сказал Сиярто, выразив надежду, что венгерские и украинские стороны обсудят детали договора на заседании в Милане, которое запланировано на 7 декабря.

"В интересах Венгрии, чтобы конфликт, который развился, был разрешен как можно быстрее. Это было бы хорошо для всех - не только для Украины и Венгрии, но прежде всего для венгерского национального сообщества, проживающего на Закарпатье", - добавил он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, Климкин и Сиярто договорились о переименовании "уполномоченного по Закарпатью", после чего в МИД Украины будет создана должность по вопросам трансграничного сотрудничества.

Добавим, ранее Климкин заявлял, что в ближайшее время Киев согласует кандидатуру нового посла Венгрии в Украине.