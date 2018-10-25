Фото: Петер Сийярто (flickr.com mfarussia)

По словам Сийярто, отношения ухудшились, в частности, из-за непринятия поправок к закону об образовании

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил об ухудшении отношений между Венгрией и Украиной. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Венгрии.

По словам венгерского министра, отношения ухудшились, в частности, из-за непринятия поправок к закону об образовании.

"Отношения с Украиной значительно ухудшилась ввиду того факта, что ничего не произошло в связи с поправкой к закону об образовании и законом о языке, который запрещает национальным сообществам использовать свой родной язык в культуре, средствах массовой информации и государственном управлении, а также в образовании", - заявил Сийярто в Брюсселе, где он встречался с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Сийярто также заявил, что Венгрия считает неприемлемым, что страна, которая стремится вступить в НАТО, действует против венгерского нацменьшинства.

Он также сообщил Столтенбергу, что вчера на сайте украинского парламента продолжился сбор подписей для депортации закарпатских венгров.

"Понятно, что при таких условиях мы не можем одобрить проведение заседания Совета НАТО-Украина на следующей встрече министров иностранных дел", - заявил он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что вчера Сийярто и министр иностранных дел Украины Павел Климкин договорились, что Венгрия переименует "уполномоченного по Закарпатью", после этого в МИД Украины будет создана должность по вопросам трансграничного сотрудничества.

Кроме того, Венгрия предложила Украине заключить договор о защите нацменьшинств.