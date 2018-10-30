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Клімкін прокоментував рішення Угорщини змінити назву "уповноваженого по Закарпаттю"

Новини » Політика    30.10.2018 - 17:33
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Клімкін сподівається на співпрацю з Будапештом

Міністр закордонних справ Павло Клімкін сподівається, що після зміни назви посади урядового "уповноваженого з питань Закарпаття" уряди України та Угорщини зможуть допомагати українській та угорській громадам. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter міністра.

"Угорщина змінила назву свого уповноваженого. Тепер, сподіваюся, зможемо реально співпрацювати, і наші уряди разом синхронізовано допомагатимуть українській та угорській громадам", - написав Клімкін.

Клімкін прокоментував рішення Угорщини змінити назву &quot;уповноваженого по Закарпаттю&quot;

Зазначимо, сьогодні, 30 котября, Угорщина змінила назву "уповноваженого по Закарпаттю". Тепер в назві поста мова йде не про розвиток однієї області, а про співпрацю двох сусідніх прикордонних регіонів.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив про погіршення відносин між Угорщиною та Україною. Він також повідомив Столтенберга, що на сайті українського парламенту тривав збір підписів для депортації закарпатських угорців.

Крім того, Угорщина запропонувала Україні укласти договір про захист нацменшин. Також повідомлялося, що Україна і Угорщина домовилися утримуватися від політики, яка могла б призвести до асиміляції національних громад і яка змінила б склад національних меншин. Договір між країнами повинен гарантувати нацменшин вільне використання їх рідної мови.

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Новини України УгорщинаПавло Клімкін
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